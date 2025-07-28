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Премьер-министр Италии просит разъяснить детали торгового соглашения США и ЕС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приветствует торговое соглашение, заключенное между США и Евросоюзом, однако просит внести больше ясности по итоговым договоренностям.

"Я восприняла факт заключения соглашения позитивно, я всегда думала, что торговая война между США и Европой может привести к непредвиденным, потенциально разрушительным последствиям. (...) Однако необходимо вникнуть в детали, необходимо уточнить, для каких именно товаров делаются исключения. (...) У меня нет ясных данных", - заявила она журналистам.

Италия - один из крупнейших европейских экспортеров в США, ее торговый профицит составляет более 40 млрд евро.

27 июля было объявлено, что президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Шотландии заключили торговое соглашение. В результате Евросоюз теперь столкнется с 15-процентными пошлинами на большинство экспортируемых в США товаров, включая автомобили. По словам Трампа, прежними останутся пошлины на сталь и алюминий.

Трамп сообщил, что ЕС согласился закупить энергоносители на $750 млрд, инвестировать в США дополнительные $600 млрд, открыть рынки стран для торговли с США с нулевыми тарифами и закупить множество единиц военной техники.

Соглашение достигнуто менее чем за неделю до крайнего срока, назначенного Трампом - 1 августа. Ранее президент США был намерен ввести пошлины в размере 50% почти на все товары из ЕС.

Дональд Трамп Италия Евросоюз США Урсула фон дер Ляйен Джорджа Мелони
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