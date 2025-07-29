Таиланд и Камбоджа начали обсуждать реализацию соглашения о прекращении огня

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Представители армий Таиланда и Камбоджи во вторник приступили к переговорам по реализации соглашения о прекращении огня, которое было заключено накануне.

По утверждениям пресс-секретаря армии Таиланда Винтая Сувари, чьи слова приводит агентство EFE, состоялись переговоры между представителями командования, ответственными за провинции Чантхабури, Сакео и Трат (расположены на границе с Камбоджей), и партнерами из Камбоджи.

Несмотря на переговоры, сообщается о продолжении столкновений на границе двух государств, что уже привело к жертвам - не менее 35 человек с обеих сторон, кроме того, более 300 тыс. человек, также с обеих сторон, пришлось эвакуировать.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения в связи со взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта.

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.