Трамп раскритиковал заявления Ирана о развитии ядерной программы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Иран не должен рассматривать возможность развития своей ядерной программы в дальнейшем, в противном случае ему придется пережить новые удары по своим объектам, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Иран подает плохие сигналы для страны, которую чуть не стерли с лица Земли. Очень плохие, отвратительные. Им не стоит этого делать, не стоит говорить о вещах, о которых нельзя говорить, - сказал Трамп. - Иран противоречил сам себе на последних переговорах. После того, как их ядерные объекты чуть не уничтожили, они могут начать все снова. Если они сделают это, мы сотрем их, можете быть уверены. (...) Они не должны говорить об этом".

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль.