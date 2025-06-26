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Делегация Индии прибыла в США для продолжения торговых переговоров

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Представители властей Индии совершают визит в США с целью добиться промежуточного торгового соглашения до 9 июля, когда истекает срок, отведенный Вашингтоном на переговоры с другими странами по торговле, передает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"Лица, знакомые с вопросом, заявили, что индийская команда переговорщиков прибыла в США, чтобы достичь предварительного торгового соглашения до 9 июля - конечного срока, когда должны вступить в силу повышенные пошлины США", - информирует агентство.

"Источники сказали, что команда во главе с главным переговорщиком Раджешем Агарвалом собирается в течение двух дней провести встречи с чиновниками в Вашингтоне, чтобы урегулировать разногласия и найти точки соприкосновения", - отмечает Bloomberg.

В Минторге Индии и в Торговом представительстве США не стали комментировать эту информацию.

В середине июня Bloomberg со ссылкой на источники отмечало, что представители Индии и США стали демонстрировать менее склонную к компромиссам манеру переговоров. Тогда сообщалось, что в частности, у сторон имелись разногласия по поводу требований США к Индии открыть ее рынок для генетически модифицированных сельскохозяйственных культур. В свою очередь Индия требовала от Штатов вывести ее из-под действия пошлин на сталь и автомобили. В Дели также грозили ответными пошлинами, если 9 июля начнут действовать повышенные американские пошлины на индийскую продукцию.

В четверг Bloomberg сообщило, ссылаясь на источники, что Дели хочет заключать с Вашингтоном именно такое соглашение, которые одновременно будет затрагивать и отраслевые пошлины, и "зеркальные" пошлины США.

Ранее Трамп ввел пошлины в 26% на индийский экспорт. Однако 9 апреля президент сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу.

Индия одной из первой стран начала торговые переговоры с США, после визита премьера страны Нарендры Моди в Вашингтон в минувшем феврале.

Индия США
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