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Трамп анонсировал введение Штатами импортных пошлин в размере 10-70% с 1 августа

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу его администрация начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить на поставки товаров в Соединенные Штаты с 1 августа.

В некоторых случаях пошлины будут составлять 60-70%, в некоторых - 10-20%, сообщил Трамп журналистам.

"Думаю, что к девятому числу (к 9 июля - ИФ) мы все сделаем", - цитирует Трампа Bloomberg.

Отмечается, что ранее президент называл более низкую верхнюю границу пошлин - не более 50%.

Трамп объявил о введении повышенных импортных пошлин в начале апреля, однако затем отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях. Срок истекает 9 июля, и ранее президент сигнализировал, что продлеваться он не будет. За это время Штатам удалось заключить только три торговые сделки - с Вьетнамом, о чем было объявлено в среду, а также рамочные соглашения с Китаем и Великобританией.

Соединенные Штаты продолжают вести переговоры о торговых соглашениях с рядом ключевых партнеров, включая ЕС, Японию, Индию и Южную Корею.

Ранее Трамп выразил недовольство прогрессом в переговорах с Японией и допустил, что страна будет платить пошлину на поставки товаров в США в размере 30-35%. Министр финансов Скотт Бессент сказал, что Штаты близки к сделке с Индией, однако переговоры с Японией и Южной Кореей практически не продвинулись за последние недели.

Дональд Трамп США
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