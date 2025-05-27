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В ЕС утвержден фининструмент в 150 млрд евро для поддержки инвестиций в оборону

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял постановление о создании финансового инструмента "Действия по безопасности для Европы" (SAFE) в 150 млрд евро для поддержки инвестиций в оборонное промышленное производство.

"Мы приняли первую крупномасштабную программу оборонных инвестиций на уровне ЕС на сумму 150 млрд евро. Это не только успех председательства (Польши - ИФ), но и ЕС в целом. Это беспрецедентный инструмент, который усилит наши оборонные возможности и поддержит нашу оборонную промышленность", - заявил министр по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Польши Адам Шлапка.

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В коммюнике совета сообщается, что SAFE "будет финансировать срочные и масштабные инвестиции в Европейскую оборонную технологическую и промышленную базу (EDTIB)". Цель, говорится в документе, состоит в том, чтобы увеличить производственные мощности, обеспечить доступность оборонного оснащения при необходимости и устранить существующие пробелы в оборонном потенциале, укрепив в итоге общую готовность ЕС к обороне.

"Кроме того, SAFE позволит ЕС и дальше поддерживать Украину, с самого начала связав ее оборонную промышленность с этим инструментом", - заявляют в Брюсселе.

Через SAFE ЕС предоставит до 150 млрд евро, которые будут выплачиваться заинтересованным государствам-членам по их запросам и на основе национальных планов.

"Выплаты будут осуществляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ценам (...). Чтобы обеспечить масштабную экономию и оперативную совместимость, а также сократить возможную фрагментацию EDTIB, государства-бенефициары должны будут, в принципе, осуществлять общие закупки совместно как минимум с двумя странами-участницами, чтобы претендовать на получение кредитов", - говорится в коммюнике.

В нем сделана оговорка, что "в ответ на текущую геополитическую ситуацию и острую необходимость в крупных инвестициях в оборонное оборудование SAFE также разрешит закупки с участием только одного государства-члена в течение ограниченного периода времени".

Предусмотрено участие третьих стран в SAFE. "Украина и страны ЕЭЗ-ЕАСТ (Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли - ИФ) будут рассматриваться на тех же условиях, что и государства-члены", - объясняют в Совете ЕС.

Совет объявил, что SAFE вступит в силу на следующий день после публикации постановления в "Официальном журнале" Европейского союза, то есть 29 мая 2025 года.

ЕС Украина Польша
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