Аракчи заявил, что Иран не откажется от ядерной программы, несмотря на угрозы извне

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы вне зависимости от того, кто этого требует, заявил в понедельник глава МИД страны Аббас Аракчи.

"Никто в здравом уме не откажется от плодов огромных инвестиций в нашу собственную мирную технологию, спасающую жизни - тем более просто потому, что этого требуют задиристые иностранцы", - написал он в социальной сети X, говоря об иранской ядерной программе.

Аракчи подчеркнул, что если израильско-американская агрессия в отношении Ирана повторится, то Тегеран "не побоится ответить более решительно".

Министр подтвердил, что иранские ядерные объекты серьезно пострадали в ходе недавних израильских и американских ударов, но это, по его словам, не повлияло на решимость иранцев и дальше работать над мирной ядерной программой.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не должен рассматривать возможность развития своей ядерной программы в дальнейшем. Он подчеркнул, что в противном случае стране придется пережить новые удары по своим объектам.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы страны. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.

Затем 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Очередная встреча для обсуждения ядерной программы была отменена после того, как Израиль начал наносить удары по Ирану в июне.