Поиск

Аракчи заявил, что Иран не откажется от ядерной программы, несмотря на угрозы извне

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы вне зависимости от того, кто этого требует, заявил в понедельник глава МИД страны Аббас Аракчи.

"Никто в здравом уме не откажется от плодов огромных инвестиций в нашу собственную мирную технологию, спасающую жизни - тем более просто потому, что этого требуют задиристые иностранцы", - написал он в социальной сети X, говоря об иранской ядерной программе.

Аракчи подчеркнул, что если израильско-американская агрессия в отношении Ирана повторится, то Тегеран "не побоится ответить более решительно".

Министр подтвердил, что иранские ядерные объекты серьезно пострадали в ходе недавних израильских и американских ударов, но это, по его словам, не повлияло на решимость иранцев и дальше работать над мирной ядерной программой.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не должен рассматривать возможность развития своей ядерной программы в дальнейшем. Он подчеркнул, что в противном случае стране придется пережить новые удары по своим объектам.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы страны. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.

Затем 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Очередная встреча для обсуждения ядерной программы была отменена после того, как Израиль начал наносить удары по Ирану в июне.

Хроника 13 июня – 28 июля 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Дональд Трамп Аббас Аракчи Израиль Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США на месяц отложили санкции против сербской NIS

США на месяц отложили санкции против сербской NIS
Задержание Павла Дурова во Франции

В Париже вновь допросили Павла Дурова

Путин обсудил с Нетаньяху по телефону Сирию и Иран

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп заявил, что не очень заинтересован в дальнейших контактах с Путиным

Трамп заявил, что новый дедлайн по урегулированию на Украине составит 10-12 дней

Трамп сокращает срок в 50 дней, отведенный им на украинское урегулирование

Трамп сокращает срок в 50 дней, отведенный им на украинское урегулирование

Премьер Малайзии заявил, что Таиланд и Камбоджа согласны на немедленное прекращение огня

Туроператоры следят за ситуацией с лесными пожарами в Турции

Туроператоры следят за ситуацией с лесными пожарами в Турции

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 июля

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2322 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6831 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });