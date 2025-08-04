Конституционная комиссия парламента Эстонии не поддержала изменение закона о церквях

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Конституционная комиссия парламента (Рийгикогу) Эстонии решила не поддерживать повторное предложение президента Алара Кариса внести поправки в Закон о церквях и приходах, направленный против Эстонской Православной Христианской церкви (ЭПХЦ).

"В начале лета Рийгикогу уже внес изменения в закон в соответствии с указаниями президента, и большинство членов комиссии не сочло необходимым вносить новые изменения. Большинство членов комиссии решили предложить пленарному заседанию повторно принять закон в той же редакции, в которой он был принят в середине июня", - заявил председатель конституционной комиссии Андо Кивиберг.

Перед пленарным заседанием вопрос должна будет обсудить и правовая комиссия парламента.

9 апреля парламент впервые принял инициированные правительством изменения в Закон о церквях и приходах. Карис счел его противоречащим Конституции и отказался его обнародовать (подписывать). Он предложил вновь рассмотреть закон и внести в него ряд изменений.

В ходе повторного обсуждения парламент внес некоторые изменения в закон и 18 июня принял его в измененной редакции.

3 июля президент вновь отказался провозглашать закон, посчитав, что парламент внес в текст закона недостаточные изменения. По его мнению, это по-прежнему противоречит трем статьям Конституции и непропорционально ограничивает свободу объединений и вероисповедания.

Президент предложил парламенту еще раз обсудить закон и привести его в соответствие с конституцией.

Если парламент повторно примет закон в неизменном виде, президент будет обязан либо обнародовать закон, либо попросить Государственный суд признать его неконституционным.

В Эстонии Закон рассматривается как направленный прежде всего против ЭПХЦ (ранее Эстонской православной церкви Московского патриархата). Он был инициирован правительством, которое совместно с принявшим специальное заявление парламентом требовали от ЭПЦ МП расторгнуть связи с Русской православной церковью (РПЦ), сменить устав и название, угрожая в противном случае объявить церковь вне закона.