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В Эстонии принят закон, обязывающий православную церковь разорвать связи с РПЦ МП

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии одобрил в третьем окончательном чтении изменения к законц о церквях и приходах, требующие от Эстонской христианской православной церкви (ЭХПЦ, ранее ЭПЦ МП) разрыва связей с Русской православной церковью Московского патриархата.

За принятие поправок проголосовали 60 депутатов, против были 13. Всего в парламенте Эстонии 101 депутат.

"Действующая в Эстонии церковь, приход или монастырь не могут руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, имеющими значительное влияние и расположенными в иностранном государстве (...) если они представляют угрозу безопасности, конституционному строю или общественному порядку Эстонии", - говорится в документе.

Также закон гласит, что "лицо, которому не разрешено жить или находиться в Эстонии, не может быть священнослужителем или членом правления религиозного объединения".

Церквям и общинам дано два месяца с момента вступления закона в силу для приведения своих уставов, составов правления или деятельности в соответствие с законом.

Законопроект был инициирован правительством, которое совместно с принявшим специальное заявление парламентом требовали от бывшей ЭПЦ МП расторгнуть связи с РПЦ, сменить устав и название, угрожая в противном случае объявить церковь вне закона. Свое требование власти обосновали тем, что РПЦ поддерживает специальную военную операцию России на Украине.

В 2024 году МВД не продлил предстоятелю ЭПЦ МП митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (в миру Валерию Решетникову) вид на жительство, и он был вынужден покинуть республику. Митрополит - гражданин России.

В марте 2025 года Тартуский уездный суд утвердил новое название ЭПЦ МП - Эстонская христианская православная церковь.

Ранее МВД отказывало ЭПЦ МП в новой версии устава и в регистрации ее под новым названием, в связи с чем церковь оспорила решение министерства в суде.

МВД РПЦ Эстония ЭПЦ МП ЭХПЦ
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