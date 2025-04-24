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Президент Эстонии не подписал закон, обязывающий церковь разорвать связи с Московским патриархатом

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис не обнародовал (не подписал) принятые парламентом поправки к закону о церквях и приходах, обязывающие Эстонскую христианскую православную церковь (ранее ЭПЦ МП) разорвать связи с Московским патриархатом, как не соответствующие конституции.

"Московский патриархат подрывает суверенитет и демократию государств, но в такой формулировке поправка к закону противоречит статьям 40, 48 и 11 Конституции, несоразмерно ограничивая свободу объединений и вероисповедания", - заявил Карис.

По его словам, "неоднозначный запрет на внешние связи породит правовые споры и может привести к тому, что свободы всех объединений, включая политические партии, могут быть ограничены аналогичным образом".

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Президент отметил в пояснительной записке, что возможной альтернативой ныне установленному запрету может стать постоянный надзор за лидерами, кадровыми решениями и экономическими связями религиозных объединений (например, церквей, монастырей), однако такой контроль не является законным.

Карис указал, что действующее законодательство требует обширного контроля над религиозными объединениями. "Проблема не в отсутствии законных средств, а в их использовании. Существующие средства следует использовать более энергично, если это необходимо", - сказал эстонский лидер.

9 апреля парламент Эстонии утвердил изменения в закон о церквях и приходах, направленные прежде всего против Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП). Они были инициированы правительством, которое совместно с принявшим специальное заявление парламентом требовали от ЭПЦ МП расторгнуть связи с Русской православной церковью (РПЦ), сменить устав и название, угрожая в противном случае объявить церковь вне закона. Своё требование власти обосновали тем, что РПЦ поддерживает специальную военную операцию РФ на Украине.

В марте этого года Тартуский уездный суд утвердил новое название церкви.

Алар Карис РПЦ Эстония
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