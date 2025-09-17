Парламент Эстонии принял закон о церквях и приходах вопреки рекомендациям президента

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Эстонский парламент в среду принял закон о церквях и приходах, направленный против Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ), вопреки рекомендациям президента Эстонии Алара Кариса по устранению нарушений конституции страны.

За принятие закона в прежнем виде проголосовали 63 депутата из 101, против были 15 парламентариев.

В первый раз парламент принял инициированный правительством закон 9 апреля, однако президент Алар Карис 24 апреля отказался его подписывать. Глава государства счел, что он нарушает конституцию, непропорционально ограничивает свободу вероисповедания и свободу ассоциаций. Карис внёс ряд предложений и направил закон в парламент на повторное рассмотрение.

14 мая парламент учёл некоторые рекомендации главы государства и 18 июня принял его.

Однако 3 июля президент заявил, закон по-прежнему не соответствует трём статьям конституции и вновь отказался провозглашать его, ещё раз направив на рассмотрение парламента.

Принятие в среду депутатами закона в неизменённом виде означает, что теперь его передадут на рассмотрение Государственного суда, который примет окончательное решение.

В Эстонии этот закон рассматривается как направленный прежде всего против ЭПХЦ (ранее Эстонской православной церкви Московского патриархата). Он был инициирован правительством, которое совместно с принявшим специальное заявление парламентом требовали от ЭПЦ МП расторгнуть связи с Русской православной церковью (РПЦ), сменить устав и название, угрожая в противном случае объявить церковь вне закона. Своё требование власти обосновали тем, что РПЦ поддерживает специальную военную операцию РФ на Украине.