В Китае вновь выразили протест против пошлин США

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Пекин вновь осудил активное применение Вашингтоном пошлин после того, как президент США Дональд Трамп решил ввести дополнительные пошлины в 25% в отношении Индии из-за закупки нефти из России, пишет Global Times.

"Китайский протест против злоупотребления пошлинами является последовательным и ясным", - заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, отвечая на вопрос о пошлинах США в отношении Индии.

Президент США 6 августа объявил о введении дополнительных пошлин в отношении Индии из-за закупок ею нефти российского происхождения.

"Я постановил, что необходимо и приемлемо ввести адвалорные пошлины на импорт Индии, которая напрямую или опосредованно приобретает нефть у России", - пояснил Трамп в указе.

