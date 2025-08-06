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В Индии считают введение пошлин со стороны США экономическим шантажом

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Введенная США пошлина в отношении Индии является экономическим шантажом и попыткой оказать давление на страну, заявил лидер оппозиции в нижней палате парламента Индии Рахул Ганди.

"Это экономический шантаж, попытка заставить Индию согласиться на несправедливое торговое соглашение", - написал он в среду в соцсети Х.

По мнению политика, премьер-министр Нарендра Моди "не должен позволять своей слабости перевесить интересы народа Индии".

Он также высказал мнение, что у премьера "связаны руки" из-за ведущегося в США расследования в отношении индийского миллиардера Гаутама Адани.

В ноябре 2024 года министерство юстиции США выдвинуло против миллиардера обвинения в мошенничестве и коррупции. Адани категорически отвергает обвинения.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные пошлины в 25% в отношении Индии из-за закупок ею нефти российского происхождения и подписал соответствующий указ, который опубликован на сайте Белого дома. "Таким образом, товары из Индии, импортируемые в США, станут облагаться адвалорными пошлинами в 25%", - отмечается в указе.

МИД страны заявил, что Дели считает действия США необоснованными и неразумными и намерен предпринимать все необходимые действия для защиты своих интересов.

Дональд Трамп Нарендра Моди США Индия Рахул Ганди
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