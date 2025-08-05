Израильские власти еще не приняли решение о расширении операции в Газе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Руководство Израиля по-прежнему изучает возможность расширения военных действий в секторе Газа вплоть до полного занятия анклава, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Израильский премьер Биньямин Нетаньяху размышляет над принятием решения о вводе войск на 25% неподконтрольной Израилю территории анклава, заявил знакомый с вопросом израильский чиновник", - информирует агентство.

Однако, по его словам, некоторые представители военного командования выразили обеспокоенность такими планами, особенно в связи с отправкой войск в районы, где могут находиться остающиеся у группировки ХАМАС заложники.

Окончательного решения о расширении военной операции в настоящее время не принято.

В канцелярии премьера эту информацию комментировать отказались.

Между тем, в канцелярии сообщили, что во вторник состоялось совещание по вопросам безопасности в узком составе, которое продолжалось более трех часов. "В ходе обсуждения начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир представил варианты дальнейших действий в секторе Газа", - написал советник канцелярии Дмитрий Гендельман в своем telegram-канале.

В свою очередь израильский портал Ynet со ссылкой на источники сообщил, что, как выяснилось в ходе заседания, "Нетаньяху решительно настроен добиваться оккупации Газы". На встрече, которую перенесли с вечера на более раннее время, присутствовали министр обороны Исраэль Кац, Замир, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и глава Оперативного управления Генштаба ЦАХАЛ Ицхак Коэн.

Ранее высокопоставленный чиновник в окружении Нетаньяху заявил Ynet, что Израиль пойдет "на полную оккупацию сектора Газа". По словам источника, кроме того, "будут проводиться военные действия даже в тех районах, где удерживаются заложники".

"Если это не устраивает начальника штаба ЦАХАЛ, он может уйти в отставку", - подчеркнул собеседник портала.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.