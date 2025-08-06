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Трамп считает, что решать вопрос об оккупации сектора Газа должен Израиль

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Решение вопроса о полной оккупации сектора Газа должно оставаться за Израилем, заявил президент США Дональд Трамп.

"Это в значительной степени зависит от Израиля", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, поддерживает ли он соответствующие планы израильских властей.

Трамп отметил, что сам он видит свою задачу в том, чтобы накормить население анклава, "у которого, очевидно, не все в порядке с продовольствием".

По словам президента, "Израиль собирается помочь нам в этом с точки зрения распределения, а также деньгами". Американский лидер добавил, что "арабские государства также собираются помочь нам в этом".

The Times of Israel напоминает, что ранее Трамп заявил, что США создадут новые продовольственные центры в Газе, Белый дом неоднократно заявлял, что представит новый план распределения помощи для Газы, "однако он еще не реализован".

Издание сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече во вторник с высокопоставленными чиновниками службы безопасности высказался за то, чтобы военные взяли под контроль весь анклав, "даже если будет означать, что оставшиеся заложники могут пострадать или быть казнены ХАМАС".

По сообщениям многочисленных СМИ, целью встречи была доработка плана, который будет представлен на расширенном заседании кабинета министров позднее на этой неделе.

В кратком заявлении канцелярии премьер-министра говорится: "Армия обороны Израиля готова выполнить любое решение, принятое кабинетом безопасности".

США Дональд Трамп Израиль сектор Газа
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