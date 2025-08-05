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ЦАХАЛ сохранит присутствие на окраинах Газы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) для обеспечения безопасности территории страны будет поддерживать постоянное присутствие в буферной зоне в секторе Газа.

"Мы должны гарантировать безопасность израильских общин за счет поддержания постоянного присутствия ЦАХАЛ в периферийной зоне безопасности в стратегических точках в Газе, откуда можно предотвратить атаки на общины и контрабанду оружия в Газу", - приводит The Times of Israel слова министра в ходе визита на военный пост в анклаве.

Кац отметил, что сформулировал свою позицию относительно следующих шагов, которые должен предпринять Израиль для выполнения основных целей военной операции - освобождения заложников и победы над группировкой ХАМАС. Министр отметил, что позднее представит свои выводы премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Глава Минобороны пообещал, что ЦАХАЛ претворит в жизнь решения, которые примет политическое руководство Израиля.

Вечером во вторник Нетаньяху проведет встречу по вопросам безопасности, в ней будут участвовать глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, Кац, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер.

Между тем, напоминает The Jerusalem Post, в понедельник поступала информация, что Нетаньяху принял решение полностью занять силами ЦАХАЛ сектор Газа. Однако неясно, будет ли это длительное мероприятие или краткосрочная операция.

Также сообщалось, что Замир выступает против занятия Газы на долгий период.

The Jerusalem Post отмечает, что в ходе конфликта в Газе в ЦАХАЛ противились идее полного захвата анклава и установления там военной системы управления.

Хроника 07 октября 2023 года – 05 августа 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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