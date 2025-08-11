Поиск

Путин и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Никол Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа. Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку. Подтверждена готовность российской стороны содействовать - в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг. - комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "Владимир Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса".

"Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - заявили в Кремле.

