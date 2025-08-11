Поиск

Инспекции МАГАТЭ в Иране не начнутся без согласования нового формата сотрудничества

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Заместитель главы МАГАТЭ прибудет 11 августа в Тегеран для переговоров о новом формате сотрудничества международной организации с Исламской Республикой, однако он не будет посещать ядерные объекты, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Об этом сообщает ISNA.

"Никаких инспекций не планируется. Мы еще не достигли соглашения о новом формате сотрудничества и до тех пор, пока мы его не достигнем, никакого сотрудничества не начнется", - сказал министр.

Он подчеркнул, что новое соглашение должно быть основано на парламентском законе о приостановке полноценного сотрудничества с инспекторами МАГАТЭ.

25 июня иранский парламент единогласно принял закон, обязывающий правительство приостановить все сотрудничество с МАГАТЭ. Согласно закону, инспекторам агентства не будет разрешено въезжать в Иран, если не будет гарантирована безопасность ядерных объектов страны и возможность развития мирной ядерной программы. Закон предстоит утвердить Верховному совету национальной безопасности.

Аракчи также отметил, что дату нового раунда переговоров между Ираном и США еще не назначили. Он подтвердил, что непрямые контакты Ирана и США продолжаются, но не назвал страну, которая является их посредником.

Кроме того, Аракчи заявил, что Иран приветствует любое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном.

Он подчеркнул, что новое соглашение, подписанное между Арменией и Азербайджаном в пятницу, включает в себя принципы уважения суверенитета стран региона, а также территориальной целостности и неприятие любых изменений границ.

"Эти пункты точно соответствуют позиции Исламской Республики Иран", - сказал глава МИД.

