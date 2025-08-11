Нетаньяху считает, что иранская ядерная программа отброшена на годы назад

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что нанесением ударов по ядерным объектам Ирана в июне удалось значительно затормозить развитие Тегераном ядерной программы и создание ядерного оружия.

"Что касается Ирана, то мы нанесли ему очень значительный ущерб, отбросив его на годы назад", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, "они были всего в нескольких месяцах от создания ядерного оружия - ядерных возможностей или ядерных бомб, все это было отодвинуто".

Тем не менее, премьер, сравнив ядерную программу Ирана с метастазами при удалении раковой опухоли, заявил, что "они попытаются восстановиться".

"Это обязывает нас сохранять полную бдительность. Мы готовы к любому сценарию. Иранцы также готовятся к различным сценариям, которые я не буду здесь подробно описывать", - подчеркнул Нетаньяху.