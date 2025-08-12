Южнокорейский суд выдал ордер на арест бывшей первой леди

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Суд в Южной Корее выдал ордер на арест бывшей первой леди Ким Кон Хи по обвинениям во вмешательстве в выборы и других преступлениях, сообщает во вторник агентство Yonhap.

Бывшая первая леди была взята под стражу вскоре после выдачи ордера.

Ким Кон Хи обвиняется в махинациях с акциями, вмешательстве в выборы и получении взяток.

Ее супруг и бывший президент страны Юн Сок Ель также арестован, что делает их первой президентской парой, одновременно находящейся под стражей, отмечает агентство.

В декабре 2024 года Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге глава государства согласился отменить свое распоряжение.

После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента.