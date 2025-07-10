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Экс-президент Южной Кореи во второй раз взят под стражу

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Суд в Сеуле во второй раз выдал ордер на арест бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение в стране, сообщает агентство "Ренхап" в четверг.

Согласно сообщению, суд удовлетворил запрос специального адвоката Чо Ын Сока, требовавшего взять экс-президента под стражу из-за опасений, что он может уничтожить улики.

Первый раз тогда еще президент Южной Кореи был арестован в январе этого года. Позднее суд удовлетворил его ходатайство об отмене ареста и освободил его в марте.

Юн Сок Ёлю в декабре 2024 года был объявлен импичмент после попытки введения чрезвычайного военного положения. Конституционный суд утвердил импичмент 4 апреля.

Южная Корея Юн Сок Ёль арест
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