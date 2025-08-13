Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск Фото: NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ходе переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом американскому лидеру была донесена единая позиция стран ЕС по переговорам относительно Украины.

"Для президента Трампа было очень важно услышать единую позицию, и нам это удалось - после многих дней работы, на уровне советников, министров и сегодня на встрече лидеров - нам удалось выработать общую позицию", - сказал Туск, которого цитируют польские СМИ.

"И главное здесь то, что никто не должен даже рассматривать вопрос о признании права России на демаркацию границ своих соседей", - добавил премьер Польши.

Он также спрогнозировал, что "запланированная на пятницу встреча Трампа и Путина, скорее всего, не завершится принятием резолюции, но может стать первым шагом на пути к относительно быстрому принятию решений о прекращении огня".

Ранее ряд европейских лидеров провели переговоры в формате видеоконференции с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.