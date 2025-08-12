Поиск

Лидеры стран ЕС, кроме Венгрии, пообещали всестороннюю поддержку Украине

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Лидеры Евросоюза высказались в поддержку инициатив президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию и обязались продолжать оказывать помощь Киеву.

"Мы, лидеры Европейского союза, приветствуем усилия президента Трампа, направленные на (...) достижение справедливого и прочного мира и безопасности для Украины. Справедливый и прочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен основываться на соблюдении международного права, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения международных границ силой", - говорится в опубликованном во вторник заявлении.

"Европейский союз, в координации с США и другими партнерами-единомышленниками, продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине в процессе реализации ею своего неотъемлемого права на самооборону. Европейский союз также продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры против Российской Федерации", - сказано в документе.

В нем отмечается, что "путь к миру на Украине не может быть определен без участия Украины".

"Конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий", - заявили европейские лидеры.

При этом они отметили, что "дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", а также указали, что "способность Украины эффективно обороняться является неотъемлемой частью любых будущих гарантий безопасности".

В конце документа сделано примечание: "Венгрия не присоединяется к настоящему заявлению".

