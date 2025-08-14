Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 14 августа

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США до 20 августа вывели из-под санкций операции, связанные с саммитом на Аляске. Американский Минфин выдал временное разрешение на визит для подсанкционных россиян, участвующих в саммите.

- Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины. Он полагает, что грядущая встреча может стать первым важным шагом к прекращению огня.

- "Пари Сен-Жермен" выиграл Суперкубок УЕФА у английского "Тоттенхэма". Основное время завершилось со счетом 2:2, но в серии пенальти успешнее оказались парижане (4:3).

- Ученые считают, что извержение Ключевского вулкана на Камчатке закончилось. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

- ВСУ ударили по областному правительству в Белгороде. В здании есть небольшие повреждения.

- На Волгоградском НПЗ произошло возгорание нефтепродуктов из-за налета БПЛА. В результате атаки никто не пострадал.

