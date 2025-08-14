Минфин США выдал временное разрешение на визит для россиян под санкциями, участвующих в саммите на Аляске

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов США выдало временное разрешение на визит российских официальных лиц, участвующих во встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске, сообщает CNN.

"Министерство финансов США в среду выдало лицензию, которая временно приостанавливает действие некоторых санкций против России, чтобы разрешить проведение мероприятий, связанных с предстоящим саммитом между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным на Аляске", - отмечает телеканал.

Решение, подписанное директором Управления казначейства по контролю за иностранными активами, действительно до 20 августа.

В свою очередь, представитель министерства финансов сообщил CNN, что большинству россиян, которые направляются на Аляску для участия в саммите, уже разрешен въезд в США.

В пятницу в городе Анкоридж на Аляске пройдет встреча Путина и Трампа.