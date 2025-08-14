Трамп на встрече с Путиным будет настаивать на прекращении огня на Украине

Президент США может отказаться от обсуждения территориальных проблем

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на переговорах на Аляске с президентом России Владимиром Путиным будет добиваться прекращения огня на Украине, сообщают западные СМИ по итогам его виртуальной встречи с европейскими лидерами, ссылаясь на источники.

"Хотя Трамп не использовал термин "безоговорочное", он сказал, что, по его мнению, прекращение огня было бы проявлением доброй воли со стороны России", - приводит CNN слова европейских дипломатов.

Как сообщили знакомые с ходом переговоров источники Axios, Трамп заявил европейцам, что "его целями на саммите в пятницу будет стремление добиться прекращения огня и лучше понять, возможно ли полное мирное соглашение".

Тем не менее "Путин должен согласиться на прекращение огня, в противном случае его ждут "очень серьезные последствия", пишет Axios.

По информации источников CNN, европейцы обсудили с Трампом вопросы вторичных санкций на случай, если встреча с Путиным "пройдет неудачно".

В частности, поднимался вопрос новых ограничений в отношении Китая за приобретение российской нефти.

"Трамп сказал, что думал об этом, но не взял на себя никаких обязательств", - отмечает телеканал.

Американский президент также заявил, что не должен вести переговоры по украинской территории. Для Европы "это стало главным сигналом о том, что Украина должна быть включена в переговоры по своим землям", однако "надежды на это невелики", сообщает CNN.

По данным телеканала, "Трамп также поддержал гарантии безопасности для Украины, которые включали бы роль США".

Европейские собеседники издания Politico отметили, что Трамп согласился, чтобы США, если будет достигнуто прекращение огня, "сыграли определенную роль в предоставлении Киеву средств для сдерживания возможной будущей российской агрессии".

В то же время Трамп заявил, что "возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут частью усилий НАТО".

CNN обращает внимание, что "один бывший чиновник Трампа предостерег от чрезмерного внимания к заявлениям европейцев, объяснив, что президенту часто нравится вставать на сторону союзников, но, когда идут переговоры, может случиться все, что угодно".