По итогам саммита в Аляске подписание документов не планируется

Фото: Сергей Попов/РИА Новости

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - По итогам российско-американского саммита на Аляске не планируется подписание каких-либо документов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, не ожидается, ничего не готовилось, и вряд ли здесь может быть какой-то документ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которые удастся достичь", - добавил представитель Кремля.

Песков также призвал не пытаться предрекать результаты этого саммита: "Разумеется, было бы большой ошибкой пытаться забегать вперед и пытаться предрекать результаты".