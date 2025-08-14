Трамп не исключил совместную пресс-конференцию с Путиным

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

"Может быть, да", - сказал он в эфире радиостанции Fox News, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

При этом, по его словам, он "пока даже не обсуждал" этот вопрос.

Трамп отметил, что в любом случае расскажет журналистам об итогах переговоров с российским президентом, причем - вне зависимости от того, принесут ли они успех.

Ранее в Кремле и в Белом доме сообщили, что совместная пресс-конференция президентов после переговоров планируется.