Белый дом подтвердил, что Трамп и Путин планируют совместную пресс-конференцию на Аляске

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин намереваются провести совместную пресс-конференцию в ходе саммита на Аляске, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Завтра утром Трамп покинет Белый дом и отправится на военную базу на Аляске, в Анкоридже, где он проведет встречу один на один с президентом Путиным. За этим последует ланч с делегациями двух стран и пресс-конференция", - сказала она в эфире Fox News.

Ранее в четверг помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров на Аляске.

Как отметила Левитт, президент США хочет использовать все доступные в его распоряжении способы урегулировать украинский конфликт. "Но Трамп всегда говорил, что для завершения этой войны он главным образом полагается на дипломатию и переговоры", - пояснила она.

При этом, добавила представитель Белого дома, санкции являются одним из вариантов действий, имеющихся у президента. "Конечно, есть санкции и другие меры, которые может задействовать президент", - добавила она.

Трамп проведет встречу с Путиным на военной базе "Элмендорф-Ричардсон" в городе Анкоридж в пятницу.

