Мишустин досрочно возвращается из Киргизии в Москву из-за саммита РФ-США

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин досрочно покинул заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Киргизии для возвращения в Москву в связи с российско-американским саммитом на Аляске, передает корреспондент "Интерфакса".

"Вместе с тем, прошу меня извинить - мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит - с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа", - сказал Мишустин, завершая свою речь на заседании ЕМПС.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 15 августа, совершит первый за 10 лет блиц-визит в США. Глава государства прилетит на Аляску, где его будет ждать Трамп.

Саммит пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

15 августа в Чолпон-Ате (Киргизия) проходит заседание Евразийского межправсовета в расширенном составе.

