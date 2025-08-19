Поиск

Генсек НАТО заявил, что вопрос изменения границ Украины на встрече в Белом доме не обсуждался

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Вопрос изменения границ Украины на встрече в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и европейскими лидерами не обсуждался, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.

"Мы не обсуждали это сегодня. Всем ясно, включая президента Трампа, что когда дело доходит до территории, именно президент Украины должен обсудить это на трехсторонней встрече и, возможно, после этого провести еще несколько бесед с Владимиром Путиным", - сказал Рютте.

По его словам, лидеры пришли к пониманию, что для обсуждения территориальных вопросов необходимы гарантии безопасности.

Каждая страна, входящая в коалицию, должна договориться о том, что будут означать эти гарантии, добавил он.

Рютте отметил, что участие США в выработке гарантий безопасности стало "прорывом", но уровень участия еще предстоит обсудить.

