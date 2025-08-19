Поиск

Демократическая Республика Конго обвинила группировку М23 в возобновлении атак

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Военные Демократической Республики Конго (ДРК) заявили, что группировка "Движение 23 марта" (М23) вновь атакует их позиции на востоке страны и наносит урон усилиям по установлению мира, посредниками в которых выступают США и Катар, сообщает Bloomberg.

"Атаки направлены на срыв процесса, который должен принести устойчивый мир в восточную часть страны", - говорится в заявлении представителя конголезских военных.

При этом в М23 также обвиняли военных ДРК в нарушении режима прекращения огня.

В конце июня ДРК и Руанда, которая, по мнению наблюдателей, поддерживает М23, заключили в Вашингтоне соглашение об окончании боевых действий на востоке ДРК. В М23 настаивали, что им нужно собственное соглашение с Киншасой о прекращении боевых действий. В итоге в июле в Дохе власти ДРК и М23 подписали декларацию с принципами, которые должны были обеспечить прекращение боевых действий между сторонами.

На 18 августа планировалось заключение мирного соглашения ДРК и M23, однако этого не произошло.

Очередной всплеск насилия в регионе случился после того, как М23 в начале этого года перешла в наступление на востоке ДРК. В конце января 2025 года М23 захватила столицу провинции Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву. В феврале линия фронта стабилизировалась.

М23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Кагаме. В 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту, в ходе которого, по разным оценкам, было убито от 800 тыс. до 1 млн человек. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает проживающим там тутси.

Власти ДРК заявляли, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК, в частности речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала.

