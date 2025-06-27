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Демократическая Республика Конго и Руанда заключили в Вашингтоне мирное соглашение

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Демократическая Республика Конго (ДРК) и Руанда при посредничестве США подписали в пятницу в Вашингтоне соглашение об окончании боевых действий на востоке ДРК.

В присутствии госсекретаря США Марко Рубио главы МИД ДРК и Руанды Тереза Кайиквамба Вагнер и Оливье Ндухунгирехе поставили подписи под мирным соглашением. Ожидается, что через несколько недель президенты Руанды и ДРК Поль Кагаме и Феликс Чисекеди прибудут в Вашингтон, чтобы завершить принятие документа.

"Сейчас мы свидетели исторического момента после 30-летней войны", - сказал госсекретарь США на церемонии подписания.

По его словам, президент США Дональд Трамп "действительно стремится к миру и ставит это выше всего остального".

"Мы очень рады и с нетерпением ждем, когда главы государств, президенты стран, приедут в Вашингтон через несколько недель, чтобы окончательно согласовать протокол и соглашение. Но сегодняшний день - важный шаг в этом направлении, и мы благодарны, что можем провести эту встречу здесь", - сказал Рубио.

Позднее Трамп должен встретиться с главами МИД.

Очередной всплеск насилия в регионе случился после того, как группировка "Движение 23 марта" (М23) в начале этого года перешла в наступление на востоке ДРК.

М23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Кагаме. В 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту, в ходе которого, по разным оценкам, было убито от 800 тыс. до 1 млн человек. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает проживающим там тутси.

В конце января 2025 года М23 захватила столицу провинции Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву. По различным оценкам, М23 поддерживали 4 - 7 тыс. руандийских военных. В Руанде эту информацию опровергали.

Власти ДРК заявляли, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК, в частности речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала.

Демократическая Республика Конго Руанда США
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