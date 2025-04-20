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В ДРК приостановили деятельность партии Кабилы из-за обвинений в поддержке M23

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Демократической Республики Конго (ДРК) приостановили работу Народной партия реконструкции и демократии экс-президента Жозефа Кабилы в связи с обвинениями в ее адрес в поддержке группировки "Движение 23 марта" (M23), передают западные СМИ.

В свою очередь в Минюсте ДРК заявили, что власти конфискуют активы Кабилы и других партийных лидеров из-за государственной измены.

Кабила, который находится за пределами ДРК, ранее выражал стремление вернуться в страну и помочь в урегулировании вооруженного конфликта с M23.

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Он занимал должность президента ДРК с 2001 по 2019 год. Полномочия Кабилы должны был истечь еще в 2016 году, но тогда он отказался покинуть пост. После протестов и санкций США и ЕС Кабила согласился сложить с себя полномочия, однако и затем выборы неоднократно переносились. На президентских выборах 2018 года победил Феликс Чисекеди, и 24 января 2019 года Кабила передал ему полномочия.

В конце января М23 захватила столицу провинции ДРК Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву. По оценкам ООН, М23 поддерживают 4 тыс. руандийских военных. Некоторые наблюдатели озвучивали цифру в 7 тыс. человек. В Руанде эту информацию опровергали.

М23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК, в частности речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала.

ДРК Демократическая республика Конго Жозеф Кабила M23 Движение 23 марта Руанда
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