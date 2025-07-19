Демократическая Республика Конго и группировка М23 подписали соглашение

Оно должно обеспечить прекращение боев

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Власти Демократической Республики Конго (ДРК) и группировка "Движение 23 марта" (М23) подписали в субботу декларацию с принципами, которые должны обеспечить прекращение боевых действий между сторонами, передают западные СМИ.

Подписи под документом поставили представители сторон, прибывшие в Доху.

В конце июня ДРК и Руанда, которая, по мнению наблюдателей, поддерживает М23, заключили в Вашингтоне соглашение об окончании боевых действий на востоке ДРК. США посредничали в мирном процессе. Однако в М23 настаивали, что им нужно собственное соглашение с Киншасой о прекращении боевых действий.

Очередной всплеск насилия в регионе случился после того, как М23 в начале этого года перешла в наступление на востоке ДРК. В конце января 2025 года М23 захватила столицу провинции Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву. В феврале линия фронта стабилизировалась, однако М23 и различные группы ополчения ДРК до сих пор регулярно вступают в столкновения.

М23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Кагаме. В 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту, в ходе которого, по разным оценкам, было убито от 800 тыс. до 1 млн человек. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает проживающим там тутси.

Власти ДРК заявляли, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК, в частности речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала.