США обсуждают соглашение о разработке недр ДРК

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - США ведут успешную работу над соглашением с Демократической Республикой Конго, по которому американские компании получат больше доступа к ресурсам страны, а Вашингтон нарастит поддержку правительству ДРК, заявил Financial Times старший советник президента США по Африке Массад Булос.

По его словам, недавно назначенный советник по Африке президента США Дональда Трампа сказал, что он видел эскиз договора, и что он договорился с президентом ДРК Феликсом Чисекеди продолжать работу.

Булос отметил, что соглашение позволит нарастить "инвестиции частного сектора США в ДРК, особенно в горную промышленность".

На выходные у Булоса также были запланированы переговоры с президентами Кении Уильямом Руто, Уганды Йовери Мусевени и Руанды Полем Кагаме. Он отметил, что США пытаются добиться долгосрочного мира в регионе, который позволит обеспечить территориальную целостность ДРК и заложит основу для регионального экономического процветания.

По данным FT, США хотели бы инвестировать в разработку лития, противодействовать доминированию КНР в добыче меди и кобальта в регионе. Соглашение будет предусматривать участие в проектах в ДРК не только американских компаний. По словам источников газеты, знакомых с ходом переговоров, участвовать могут в том числе австралийско-британский концерн Rio Tinto Group, саудовский United Mining, американо-канадский миллиардер Роберт Фридланд. Интерес к запасам лития в ДРК проявляла и американская компания KoBold Metals Co, использующая технологии искусственного интеллекта для поиска ресурсов. Идет обсуждение судьбы залежей меди и кобальта, контролируемых базирующейся в Дубае компанией Chemaf, которая с 2023 года ищет себе покупателя.

Однако неясно, как будет выглядеть помощь США ДРК в укреплении безопасности.

В марте глава МИД ДРК Тереза Кайивамба заявила, что Вашингтон и Киншаса находятся на раннем этапе переговоров о заключении договора по безопасности и добыче ресурсов.

В конце января, группировка "Движение 23 марта" (М23) захватила столицу провинции ДРК Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву. По оценкам ООН, М23 поддерживают 4 тыс. руандийских военных. Некоторые наблюдатели озвучивали цифру в 7 тысяч человек. В Руанде эту информацию опровергали.

М23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Кагаме. В 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает проживающим там тутси.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК, в частности, речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала.