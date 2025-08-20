ЕС может ввести санкции против РФ в случае отказа Путина от встречи с Зеленским

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Европейские лидеры могут ввести санкции против Москвы, если президент России Владимир Путин откажется принять участие в трехсторонней встрече с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, сообщает The Telegraph со ссылкой на осведомленный источник.

"Если Путин будет медлить, увиливать или отказываться от переговоров, это послужит еще одним стимулом для введения санкций", - цитирует издание высокопоставленный правительственный источник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении организовать встречу российского и украинского президентов.

"Я просто хочу посмотреть, что произойдет на встрече. Итак, они находятся в процессе подготовки, и мы собираемся посмотреть, что произойдет", - сказал Трамп в интервью The Mark Levin Show.

Он также заявлял, что если встреча Путина и Зеленского пройдет успешно, то "можно будет провести трехстороннюю встречу и уже на ней решить вопрос".