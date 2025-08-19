В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Саммит США и России на Аляске открыл путь ко второй фазе переговоров по урегулированию украинского кризиса, которая началась в понедельник, заявила на брифинге представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Двусторонние переговоры на Аляске прошли очень продуктивно, два лидера согласовали множество ключевых моментов, которые открыли путь ко второй фазе переговоров, начавшейся вчера здесь, в Белом доме", - сказала она.

Она напомнила, что президент США Дональд Трамп, в отличие от предыдущей администрации, прибегнул к диалогу для урегулирования украинского кризиса, и теперь появилась возможность решить эту проблему.