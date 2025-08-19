Трамп не хочет ждать месяц до следующей встречи по украинскому урегулированию

Для соглашения обе стороны должны снизить свои ожидания, считает президент США

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выступает за продолжение контактов по украинскому урегулированию и отвергает идею повременить с новыми встречами по этой теме, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент Трамп четко дал понять, что собирается положить конец этой войне. Он не одобряет идею того, что необходимо подождать еще один месяц перед продолжением встреч, он выступает за продолжение контактов, чтобы урегулировать конфликт как можно скорее", - сказала она.

Левитт повторила, что Трамп считает необходимыми прямые российско-украинские контакты для урегулирования конфликта. Она не стала уточнять, где может состояться следующая встреча по украинскому урегулированию, но отметила, что есть несколько возможных вариантов, которые сейчас обсуждаются.

"Президент Трамп всегда говорил, что, чтобы заключить соглашение, обе стороны должны снизить свои ожидания, невозможно выполнить все условия", - подчеркнула Левитт.

"Президент (США Дональд Трамп) уже поговорил об этом (о будущей прямой встрече - ИФ) с обоими лидерами, и оба выразили готовность сесть за стол переговоров друг с другом. Наша команда по вопросам национальной безопасности поможет обеим странам в организации такой встречи", - сказала пресс-секретарь.

По словам Левитт, "президент всегда говорил, что остаются разногласия по поводу этой войны, которые должны обсуждаться и разрешаться именно этими двумя странами". "Поэтому он хочет, чтобы они напрямую занимались дипломатией... Насколько мне известно, сейчас идет подготовка к этой встрече", - подчеркнула представитель Белого дома.

Ранее в этот день Трамп выразил надежду на скорое решение украинской проблемы.

"Мы работаем над организацией встречи Путина с Зеленским. Если она пройдет успешно, то можно будет провести трехстороннюю встречу и уже на ней решить вопрос", - сказал он Fox News.

В этом же интервью он сказал, что надеется на гибкость Зеленского и хорошие действия Путина. Пока президент США доволен взаимодействием с обоими президентами. "Думаю, они ладят немного лучше. (...) Думаю, они в порядке. Но не сказал бы, что они будут когда-нибудь лучшими друзьями", - прокомментировал он.