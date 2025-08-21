Поиск

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности отправить войска на Украину в рамках миротворческой миссии.

"Мы готовы внести свой вклад в той мере, в какой это позволит мандат Сейма, как отправкой миротворческих сил, так и предоставлением нашей военной техники", - сказал Науседа в эфире телеканала TV3.

"Участие Литвы в миротворческой миссии, вероятно, не будет существенно отличаться в количественном отношении от того, что мы делали в Афганистане", - отметил он.

Литовский контингент в рамках миротворческой миссии НАТО в Афганистане составлял около 200 военных.

Литовский президент подчеркнул, что "пока рано говорить об отправке войск, поскольку, возможно, от нас потребуются и другие вещи в рамках "коалиции желающих".

Гитанас Науседа Литва НАТО Украина
