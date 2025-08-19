Десяток европейских стран готовы отправить солдат на Украину в рамках мирных соглашений

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Участники переговоров европейских руководителей во вторник рассматривали планы переброски военных Британии и Франции на Украину в рамках украинского урегулирования, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, собрание европейских лидеров во вторник сконцентрировало внимание на планах отправки британских и французских войск на Украину, на их размере и месте размещения, в качестве одного из элементов мирного соглашения", - информирует агентство.

"Источники на условиях анонимности заявили, что примерно 10 стран могут быть готовы отправить военные силы", - отмечает Bloomberg.

Вместе с тем не уточняется, о какой именно встрече идет речь.

Ранее во вторник по итогам телеконференции "коалиции желающих" премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что главы стран подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Украины. "Лидеры Канады, Японии, Турции, Новой Зеландии и европейских стран весьма реалистично оценили результаты встречи на Аляске. Мы все подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Украины", - написал польский премьер в соцсетях.

Источники также заявили, что военачальники НАТО, а также главы Минобороны стран альянса в ближайшие дни проведут встречи для составления надежных гарантий безопасности и проработки вопроса с развертыванием сил сдерживания.

Собеседники агентства уточнили, что на первой стадии реализации гарантий безопасности речь будет идти о помощи украинским военным в обучении и усилении. Им будут помогать многонациональные силы в основном европейских военных: Франция и Британия готовы отправить сотни солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения.

Следующая стадия подразумевает помощь США, которые будут делиться данными разведки, помогать со слежением за границей, поставками оружия, и возможно, с противовоздушной обороной. При этом европейская сторона ожидает, что США как минимум продолжать поставлять разведданные и военное оборудование через партнеров в Европе.