Поиск

Десяток европейских стран готовы отправить солдат на Украину в рамках мирных соглашений

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Участники переговоров европейских руководителей во вторник рассматривали планы переброски военных Британии и Франции на Украину в рамках украинского урегулирования, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, собрание европейских лидеров во вторник сконцентрировало внимание на планах отправки британских и французских войск на Украину, на их размере и месте размещения, в качестве одного из элементов мирного соглашения", - информирует агентство.

"Источники на условиях анонимности заявили, что примерно 10 стран могут быть готовы отправить военные силы", - отмечает Bloomberg.

Вместе с тем не уточняется, о какой именно встрече идет речь.

Ранее во вторник по итогам телеконференции "коалиции желающих" премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что главы стран подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Украины. "Лидеры Канады, Японии, Турции, Новой Зеландии и европейских стран весьма реалистично оценили результаты встречи на Аляске. Мы все подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Украины", - написал польский премьер в соцсетях.

Источники также заявили, что военачальники НАТО, а также главы Минобороны стран альянса в ближайшие дни проведут встречи для составления надежных гарантий безопасности и проработки вопроса с развертыванием сил сдерживания.

Собеседники агентства уточнили, что на первой стадии реализации гарантий безопасности речь будет идти о помощи украинским военным в обучении и усилении. Им будут помогать многонациональные силы в основном европейских военных: Франция и Британия готовы отправить сотни солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения.

Следующая стадия подразумевает помощь США, которые будут делиться данными разведки, помогать со слежением за границей, поставками оружия, и возможно, с противовоздушной обороной. При этом европейская сторона ожидает, что США как минимум продолжать поставлять разведданные и военное оборудование через партнеров в Европе.

Британия НАТО Франция США Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп не хочет ждать месяц до следующей встречи по украинскому урегулированию

США готовы подключить команду по нацбезопасности для подготовки встречи Путина и Зеленского

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

Что произошло за день: вторник, 19 августа

Страны ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России в конце августа в Копенгагене

Страны ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России в конце августа в Копенгагене

В Испании из-за лесных пожаров частично перекрыты автотрассы и железные дороги

В Испании из-за лесных пожаров частично перекрыты автотрассы и железные дороги

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

Орбан заявил, что стратегия международной изоляции России не увенчалась успехом

Орбан заявил, что стратегия международной изоляции России не увенчалась успехом

"Коалиция желающих" заявила о продолжении военной поддержки Украины

"Коалиция желающих" заявила о продолжении военной поддержки Украины

Арабика подорожала на опасениях о сокращении поставок из Бразилии

Арабика подорожала на опасениях о сокращении поставок из Бразилии
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2349 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6994 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });