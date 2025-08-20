В Европе обнаружились противоречия в вопросах отправки войск на Украину

Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Европе проявились проблемы и противоречия в вопросах отправки наземных войск на Украину для обеспечения гарантий безопасности Киеву, пишет Politico.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Украина не вступит в НАТО и что американские войска не будут находиться на территории Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил французскому телевидению накануне, что Европа готова развернуть на Украине британские, французские, немецкие, турецкие и другие "силы обеспечения безопасности" для проведения операций "в воздухе, на море и на суше".

Однако, как отмечает издание, "много разговоров, мало действий", поскольку, несмотря на все заявления, точная форма гарантий безопасности Украины остается неопределенной.

По его оценке, Макрон и британский премьер Кир Стармер стремятся показать, что они по-прежнему играют важную роль на мировой арене.

"Тем не менее, обе страны сталкиваются с политическими и экономическими трудностями, которые усиливают скептицизм в отношении способности их стран направить войска в Украину", - пишет газета.

"Если учесть, насколько политически слабы Макрон и Стармер, нелегко представить, как будет реализован этот план. Это непростое время с экономической точки зрения", - сказал Politico один из дипломатов Евросоюза.

Депутат от социал-демократической партии Германии Андреас Шварц, ответственный за надзор за оборонным бюджетом страны, заявил изданию, что решение об отправке войск на Украину должен принять парламент. Он сказал: "У нас просто нет персонала для размещения большого контингента. Даже развертывание небольшого числа военных было бы сложной задачей", - отметил Шварц.

Польша также исключает отправку войск на Украину, заявляя при этом, что "у нее есть своя собственная стратегическая дилемма, поскольку она граничит с Россией и Беларусью", пишет газета со ссылкой на польского чиновника.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поспорила с Макроном, подчеркивая, что "разумнее предложить Украине оборонительный пакт, а не войска, которые могут быть втянуты в войну с Россией", говорится в публикации.