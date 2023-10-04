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Google представила смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, часы Pixel Watch 2

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., на своем ежегодном мероприятии Made by Google представила новые смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, а также "умные" часы Pixel Watch 2.

Pixel 8 Pro отличается от предыдущей версии более качественными камерами и более ярким дисплеем, пишет Google в своем блоге. Цены на него будут начинаться от $999.

Между тем экран Pixel 8 несколько меньше, чем у предшественника, а его базовая стоимость составляет $699.

В обоих устройствах используются новый процессор Tensor G3 и операционная система Android 14.

Pixel Watch 2 могут работать без подзарядки весь день с постоянно включенным дисплеем и имеют новые датчики для мониторинга состояния здоровья, в том числе "самый точный пульсометр" среди всех трекеров и "умных" часов. Цена Pixel Watch 2 начинается от $349.

Google уже открыла предзаказ на новые модели, а с 12 октября они будут доступны в розничных магазинах и Google Store.

Apple ранее в сентябре представила iPhone 15 и Apple Watch 9-й серии. Цены на новые смартфоны, как и на предыдущие, начинаются от $799, часы - от $399, при этом базовая цена премиального iPhone 15 Pro Max составляет $1199.

Котировки акций Alphabet повышаются на 2,2% на торгах в среду.

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