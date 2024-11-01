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Индонезия заблокировала продажи смартфонов Google Pixel в стране

Индонезия заблокировала продажи смартфонов Google Pixel в стране
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Индонезия заблокировала продажи в стране смартфонов Google (принадлежит Alphabet Inc.) в связи с тем, что американская компания не выполнила требования об использовании местных компонентов в гаджетах.

Власти страны требуют, чтобы не менее 40% комплектующих в смартфонах и планшетах, продаваемых в Индонезии, производились внутри страны.

Смартфоны Pixel от Google не могут продаваться в Индонезии, "если эти продукты не прошли сертификации на соответствие этим требованиям", заявил представитель министерства промышленности страны Фебри Хендри Антони Ариеф, слова которого приводит газета Financial Times.

Ранее на этой неделе Индонезия запретила продажи новейших смартфонов Apple Inc. в связи с недостаточными инвестициями в страну.

В соответствии с политикой властей Индонезии, нацеленной на поддержку местной промышленности и сокращение зависимости от импорта, зарубежным компаниям необходимо выполнять требования, касающиеся использования продуктов и услуг внутри страны. Это может осуществляться разными способами, в том числе за счет инвестиций или найма местного персонала.

Apple Inc Google Индонезия
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