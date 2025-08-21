США призвали Израиль сократить удары в Ливане

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Администрация США убеждает Израиль ограничить его военную активность в Ливане, чтобы побудить ливанское правительство добиться цели разоружить шиитское движение "Хезболла", сообщает в четверг Axios со ссылкой на источники.

"Источники заявили, что посол США в Турции Томас Баррак обсуждал с израильским правительством шаги, который Израиль может предпринять параллельно с процессом разоружения "Хезболлы". План США предусматривает временную паузу на "несрочные" удары, которую можно будет продлить, если ливанские военные будут активнее мешать "Хезболле" восстановить позиции на юге Ливана", - информирует портал.

В качестве первого шага Вашингтон предложил Израилю рассмотреть возможность вывести военных с одного из пяти удерживаемых им постов в Ливане и на несколько недель существенно сократить интенсивность ударов с воздуха.

По данным Axios, Баррак также предложил Израилю поэтапный вывод его войск со всех пяти удерживаемых им постов в ответ на конкретные шаги ливанских военных по лишению "Хезболлы" вооружений.

Источники добавили, что кроме того, США предлагают создать особую "экономическую зону" в ряде районов на юге Ливана, граничащих с Израилем: Саудовская Аравия и Катар уже согласились инвестировать туда средства для восстановления этих мест, после отвода израильских войск.

Последние на данный момент обсуждения на эту тему состоялись в среду в Париже при участии израильского министра по стратегическим вопросам Рона Дермера и Баррака.

По словам одного источника, прогресс по этому вопросу есть, но окончательного решения пока не приняли.

Axios напоминает, что с момента заключения соглашения о прекращении огня Израилем и "Хезболлой" в ноябре 2024 года израильские военные почти каждый день наносят удары в Ливане. Израильские власти заявляют, что действуют в ответ на нарушения режима прекращения огня "Хезболлой" или реагируют на угрозы, которыми не занимается ливанское правительство. В свою очередь власти Ливана отвергают такие утверждения и обвиняют Израиль в нарушениях режима прекращения огня.

5 августа правительство Ливана обратилось с призывом к командованию вооруженных сил разработать план, по которому до конца года вооружение должно остаться лишь у государственных органов власти.

Согласно плану, власти также планируют разоружить "Хезболлу". По информации Axios, решение приняли под давлением администрации США, требующей лишить "Хезболлу" оружия к концу 2025 года. Однако в "Хезболле" отказались разоружаться.

Ранее в четверг ливанский телеканал LBCI передавал, что палестинские вооружённые группировки, члены которых находятся в лагерях беженцев в Ливане, начнут сдавать оружие властям.