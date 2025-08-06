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"Хезболла" раскритиковала решение правительства Ливана о разоружении группировки

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" недовольно решением правительства Ливана предоставить право на обладание оружием лишь армии, тем самым лишив вооружений группировку, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

"Правительство Навафа Салама совершило тяжкий грех, лишив Ливан оружия сопротивления израильской армии. Это решение полностью отвечает интересам Израиля", - заявили в руководстве "Хезболлы".

По мнению движения, кабмин принял решение "по указке США".

Ранее спецпосланник США по Сирии Том Баррак предложил условие: полное разоружение "Хезболлы" в течение 30 дней. Глава "Хезболлы" Наим Касем заявил, что это предложение отвечает только интересам Израиля, и, следовательно, не может быть принято.

С конца сентября 2024 года Израиль активно уничтожал инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявлял о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Боевики "Хезболлы" ежедневно вели ракетные обстрелы израильской территории и запускали беспилотники.

В ноябре 2024 года израильские военные и движение "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому Армия обороны Израиля поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах Армии обороны Израиля по югу Ливана. Также израильские военные остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.

Ливан Израиль Хезболла США Наваф Салам Том Баррак Наим Касем
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