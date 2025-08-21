Власти Ливана объявили о начале первой фазы разоружения палестинских бойцов

Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Палестинские вооружённые группировки в Ливане начнут сдавать оружие властям в четверг, передает ливанский телеканал LBC.

"Ливан приступает к первому этапу процесса изъятия оружия у палестинских беженцев в лагерях, начиная с лагеря Бурдж-аль-Бараджне в Бейруте", - сообщает LBC со ссылкой на главу Комитета по ливано-палестинскому диалогу Рамеза Димашкие.

"Этот шаг является частью итогов ливано-палестинского саммита, состоявшегося 21 мая 2025 года, на котором президент Ливана Жозеф Аун и председатель палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердили суверенитет Ливана, власть государства и принцип исключительного контроля над вооружением", - информирует канал.

Димашкие добавил, что этот шаг также отвечает результатам совместного заседания Комитета по ливано-палестинскому диалогу, который состоялся 23 мая.

Посол США в Турции Том Баррак заявил, что приветствует достижение соглашение между сторонами.

"Поздравляем правительство Ливана и "Фатх" с достижением соглашения о добровольном разоружении в лагерях в Бейруте. Это большое достижение, ставшее возможным благодаря решительным действиям, недавно предпринятым Советом министров Ливана", - написал Баррак в соцсети X.

5 августа правительство Ливана обратилось с призывом к командованию вооруженных сил разработать план, по которому до конца года вооружение должно остаться лишь у государственных органов власти. Согласно ему, власти также планируют разоружить движение "Хезболла".