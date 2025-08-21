Поиск

Власти Ливана объявили о начале первой фазы разоружения палестинских бойцов

Власти Ливана объявили о начале первой фазы разоружения палестинских бойцов
Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Палестинские вооружённые группировки в Ливане начнут сдавать оружие властям в четверг, передает ливанский телеканал LBC.

"Ливан приступает к первому этапу процесса изъятия оружия у палестинских беженцев в лагерях, начиная с лагеря Бурдж-аль-Бараджне в Бейруте", - сообщает LBC со ссылкой на главу Комитета по ливано-палестинскому диалогу Рамеза Димашкие.

"Этот шаг является частью итогов ливано-палестинского саммита, состоявшегося 21 мая 2025 года, на котором президент Ливана Жозеф Аун и председатель палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердили суверенитет Ливана, власть государства и принцип исключительного контроля над вооружением", - информирует канал.

В миреЛидер "Хезболлы" заявил, что движение не намерено разоружатьсяЧитать подробнее

Димашкие добавил, что этот шаг также отвечает результатам совместного заседания Комитета по ливано-палестинскому диалогу, который состоялся 23 мая.

Посол США в Турции Том Баррак заявил, что приветствует достижение соглашение между сторонами.

"Поздравляем правительство Ливана и "Фатх" с достижением соглашения о добровольном разоружении в лагерях в Бейруте. Это большое достижение, ставшее возможным благодаря решительным действиям, недавно предпринятым Советом министров Ливана", - написал Баррак в соцсети X.

5 августа правительство Ливана обратилось с призывом к командованию вооруженных сил разработать план, по которому до конца года вооружение должно остаться лишь у государственных органов власти. Согласно ему, власти также планируют разоружить движение "Хезболла".

Ливан Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 21 августа

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху анонсировал скорое окончание боев в Газе

Нетаньяху анонсировал скорое окончание боев в Газе

Расходы Польши на содержание контингента США вырастут вдвое до $500 млн

В США считают, что КНДР построила у границы с КНР базу с межконтинентальными ракетами

В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Google представила новые смартфоны, часы и наушники Pixel

Трамп пока не намерен участвовать в организации переговоров Путина и Зеленского

Трамп пока не намерен участвовать в организации переговоров Путина и Зеленского

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В Белоруссии рассматривают внедрение технологии "Орешника" и оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

В Белоруссии рассматривают внедрение технологии "Орешника" и оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7010 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2355 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });