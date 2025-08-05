Лидер "Хезболлы" исключил возможность новых соглашений с Израилем до выполнения прежних

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Глава ливанского шиитского движения "Хезболла" Наим Касем исключил возможность заключения каких-либо соглашений с Израилем до тех пор, пока Израиль не выполнит договоренности от 27 ноября 2024 года.

"Мы отвергаем любое новое соглашение. Любые предлагаемые нам временные рамки (для разоружения), служащие прикрытием для израильской агрессии, неприемлемы", - приводит во вторник слова Касема ливанский телеканал LBC.

По утверждению Касема, Израиль отступил от выполнения своих обязательств. Он заявил, что если Израиль продолжит расширять боевые действия против Ливана, "в его сторону полетят ракеты".

Ранее спецпосланник США по Сирии Том Баррак предложил условие - полное разоружение "Хезболлы" в течение 30 дней. Касем заявил, что это предложение отвечает только интересам Израиля, и, следовательно, не может быть принято.

Касем повторил, что основная задача ливанских властей состоит в восстановлении национального суверенитета. Он подчеркнул, что вопрос сопротивления Израилю должен решаться на основе национального консенсуса и что разоружение не должно быть привязано к каким-либо временным рамкам.