Польша готова отвечать за логистическую организацию помощи Украине

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Польша не намерена направлять военных на Украину в рамках миротворческой миссии, заявил через пресс-службу своей канцелярии премьер-министр страны Дональд Туск.

"Польша не намерена отправлять солдат на миссию в Украину после окончания войны, но мы будем отвечать за логистическую организацию помощи и защиту границы Европы с Россией и Беларусью", - сказал он.

20 августа министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что его страна готова предоставить инфраструктуру и логистику для военнослужащих союзников в случае их решения направить контингенты на Украину, при этом непосредственно польские солдаты в миссии участвовать не будут, такова позиция правительства "на многие месяцы".

18 августа президент Польши Кароль Навроцкий выступил против отправки польских военных на Украину.