Польша заявила о готовности предоставить инфраструктуру для военной миссии на Украине

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Польша готова предоставить инфраструктуру и логистику для военнослужащих союзников в случае их решения направить контингенты на Украину, при этом непосредственно польские солдаты в миссии участвовать не будут, заявил в среду вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы не отправим польские войска на Украину. Это позиция правительства не только на сейчас, но и на многие месяцы", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитируют польские СМИ.

Он добавил, что этот факт "не означает, что Польша не участвует в так называемой коалиции желающих".

"У нас есть и другие задачи, и речь идет об отношениях с нашими союзниками, которые полностью понимают позицию Польши", - подчеркнул глава Минобороны. Он пояснил, что имеет ввиду, в частности, "защиту восточного фланга НАТО, польско-белорусской границы, где 5-6 тысяч военнослужащих постоянно обеспечивают безопасность, а также обеспечение инфраструктуры и логистики для потенциальной миротворческой миссии".

"В этом процессе десятки, сотни, тысячи польских солдат будут задействованы на территории Польши для обеспечения безопасности союзных войск, которые могут быть размещены на Украине", - добавил Косиняк-Камыш.